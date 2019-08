Hunderte Zuschauer und zahlreiche Reitsportler aus der Region waren ins Gardelegener Reitstadion gekommen.

Gardelegen l Elegant aufgerichtet mit geraden Rücken und schön anzusehen in ihrem Brautkleid zog Elisa Marie Grete beim Führzügelwettbewerbauf den Gardelegener Turnierplatz alle Blicke auf sich. Mit ihrem Auftritt überzeugte sie die Richter. Mit 7,7 Punkten holten sich das Mitglied der RSG Sanne-Fleetmark den Sieg.

Auf den zweiten Platz folgte mit 7,5 Punkten Cora Teitge als Waldfee. Sie trug Flügel. Viele bunte Blätter zierten ihr Haupt und ihre lange Schleppe. Mit 7,5 Punkten schaffte es Sofia Kampe vom Reit- und Fahrverein Kunrau auf den dritten Platz. Sie verkleidete sich als Heidi und brachte so alpinen Charme in die flache Altmark. Mit im Gesicht aufgemalten Blumen sorgte Nele Emilia Düsterhöft vom RFV Breitenrode für Flower-Power-Romantik. Für ihre Teilnahme gab es 6,5 Punkte und somit einen vierten Platz. Den fünften Platz mit jeweils 6,3 Punkten teilten sich Sunny Bräunig vom RFV Mahlsdorf und Amy Schwarz vom Reitverein Beetzendorf. Amy zeigte sich als berittene Meerjungfrau. Sunny erschien als zarte Fee mit flirrenden Flügeln.

Reitende Meerjungfrau und zarte Fee

Der Führzügelwettbewerb der Jüngsten auf dem großen Springplatz in Gardelegen zieht alljährlich viele Gäste an. Neben den zahlreichen Spring- und Dressurprüfungen ist dieser bunt anzuschauende Wettkampf Höhepunkt des Familientages beim Reit- und Springturnier. Und so war es auch an diesem Sonntag wieder. Ebenso gehören das Kutschenschaubild und die Vorführung der Voltigiergruppe zum Familientag dazu. Und doch war diesmal etwas anders als in den Vorjahren.

So traten die Voltigiermädels diesmal mit dem „Air Horse“ auf und haben so aus der Not eine Tugend gemacht. Das Voltigierpferd Lotte hatte sich nämlich am Vorabend der Vorführung verletzt. „Noch am Sonntagmorgen musste es dem Tierarzt vorgestellt werden“, teilte Elisabeth Molenda, zweite Vorsitzende des Reit- und Fahrvereines Gardelegen, mit. Da die Mädels nur mit Lotte die Kunststücke einstudierten, konnte für die Schau kein anderes Pferd genutzt werden. Damit die Besucher aber trotzdem erleben konnten, was die Voltigiermädels alles draufhaben, wurde das „Air Horse“ herausgeholt, ein luftgefülltes Übungspferd, das seiner Farbe wegen den Namen „Yellow Angel“ erhielt. An diesem begeisterten die Mädels ihr Publikum.