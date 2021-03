Mehrfach wurde auf dem Grundstück Feuer gelegt. Ein Hofbesitzer in der Altmark ist nach vier Bränden verzweifelt.

Faulenhorst l Vier Mal in nur drei Monaten brennen Gebäude einer jungen Familie im Altmarkkreis. Kein Zufall. Das haben die Brandexperten der Polizei schon bestätigt. Doch wer hat die Feuer gelegt, von denen das jüngste in der Nacht zum Donnerstag nun auch das Wohnhaus in Schutt und Asche legte? Die Volksstimme sprach mit dem Besitzer Nick F. und seiner Familie.



Vor dem Haus liegt ein völlig verkohltes Etwas. Es war mal die Eingangstür. Überall geborstene Scheiben. Die einst weißen Fenster rußschwarz, der Dachstuhl nur noch ein Gerippe. Zwei junge Männer sichern am Freitagnachmittag die offenen Bereiche mit Draht ...



„Kommen Sie einfach vorbei. Wir sind hier. Wir sind alle fix und fertig, aber wir müssen ja das Haus sichern“, hatte Susanne F. kurz zuvor am Telefon gesagt. Das Wohnhaus in Faulenhorst gehört ihrem Sohn Nick. Seit der Nacht zum Freitag ist es allerdings kein Heim mehr. Nach drei kurz hintereinander folgenden Bränden im Nebengelass, die eindeutig durch Brandstiftung entstanden waren, hatte es nun auch das Wohnhaus getroffen. Die dreiköpfige Familie ist damit obdachlos. „Wir werden wohl erst mal bei den Eltern einziehen“, sagt der Hausbesitzer.



Persönliche Sachen zerstört

Die wohnen in Kakerbeck. Am Freitag sind sie aber fast alle vor Ort, um zu sichern und zu retten, was zu retten ist. Viel ist es nicht. „Innen ist alles hin“, sagt Nick.F., „alles, auch Fotos und Persönliches.“ Darunter der erste Strampler der Tochter, das erste Ultraschallbild. „Zum Glück war sie nicht da“, sagt der junge Familienvater – die Dreijährige hatte bei der Oma übernachtet. „Sie hat sowieso schon Alpträume von den anderen Bränden.“



In der Nacht zuvor waren er und seine Lebensgefährtin von lautem Knallen aufgewacht, dann hätten sie den Rauch bemerkt, erzählt er. „Als wir die Tür aufgemacht haben, haben wir schon den orangenen Feuerschein oben gesehen.“ Ein paar Anziehsachen geschnappt, die greifbar waren, dann seien sie sofort raus. Da sei es so gegen halb zwei Uhr morgens gewesen. Draußen hatten sie dann auf die benachrichtigten Retter gewartet.



„Aber die kennen sich ja mittlerweile bei uns aus, böse ausgedrückt“, sagt der 22-Jährige . Denn das Feuer am Sonntag ist das vierte auf ihrem Hof innerhalb weniger Wochen. Erst am vergangenen Sonntag war die Scheune auf dem Dreiseitenhof abgebrannt. „Seitdem haben wir eigentlich nur noch mit einem Auge geschlafen.“ Denn bereits nach dem ersten Brand am 19. Januar hatte derselbe Teil der Nebengebäude in der Nacht darauf erneut in Flammen gestanden. Beide Male hatte die Polizei Brandstiftung festgestellt.



Drei Tage Wache gehalten

„Nach dem Feuer am Sonntag hat mein Mann dann drei Tage lang vor der Tür Wache gehalten“, erzählt Susanne F. In der Nacht zum Freitag allerdings nicht mehr ... Und da traf es das Wohnhaus. Doch wie erklärt sich die Familie diese ominösen Brände? „Wir wissen es nicht“, sagt Nick F. achselzuckend, „irgendjemand will uns wohl hier weghaben ...“



Aber warum? Feinde? Habe er nicht, versichert er. Allerdings haben die jungen Leute auch keine Kontakte im Dorf. Der Zeitsoldat hatte das Haus erst Ende 2019 gekauft. „Dann haben wir nach und nach die Räume renoviert.“ Da war kaum Zeit für Nachbarschaftspflege. Und jetzt mit Corona, gebe es ja ohnehin keine Möglichkeiten, sich kennenzulernen, „kein Osterfeuer, keine Dorffeste.“ Aber Feinde? Jemand, der ihnen Böses will? „Nein. Wüsste ich nicht!“



Allerdings gab es aus dem Dorf bislang auch kein Hilfsangebot für die jungen Leute, sagen die beiden auf Nachfrage. Dafür jedes Mal viele neugierige Blicke. Auch am Freitag, als Susanne F. das Haus auf Anweisung der Polizei „bewacht.“ Da seien viele vorbeigegangen und hätten geguckt, sagt sie.



Kamera und Handy beschlagnahmt

Sohn Nick und seine Partnerin sitzen währenddessen drei Stunden bei der Polizei. „So lange haben sie uns verhört.“ Auch die Kameras seien beschlagnahmt worden. Die habe er auf Anraten der Polizei bereits nach dem zweiten Brand installiert. Ebenso wie die Nägel und Drähte auf der Mauer an der Straßenseite. „Das war ja hier schon fast Fort Knox.“



Nun sollen die Daten ausgewertet werden. Auch die von seinem Handy und dem Laptop. Der sei zwar „im Löschwasser schwimmen gegangen“, sagt Nick F., „aber vielleicht können sie die Daten ja retten.“ Denn dass sie in der Nacht noch rechtzeitig aus dem Haus gekommen seien, sei „mehr als knapp gewesen“, versichert der junge Mann. „Die Polizei hat zu uns gesagt: Das war versuchter Mord!“



Die Beamten ermitteln derzeit allerdings in alle Richtungen, hatte Pressesprecherin Franziska Hotopp am Freitag auf Nachfrage betont. Die Beamten schließen damit niemanden aus. Offenbar auch die Hauseigentümer nicht.



Schon zuvor Einbrüche

Die haben nun jedoch mit dem jüngsten Feuer alles verloren. Möbel, Hausrat, Kleidung. Auch die der Tochter. Und Nick F. betont: Auch vor dem Brand, als sie noch nicht im Haus wohnten, habe es schon Vorfälle gegeben: „Damals wurde auf der Baustelle eingebrochen, eine Kreissäge und Baumaterial wurden geklaut.“ Und auch kurz vor dem letzten Brand habe es einen Einbruch im Haus gegeben. Das hätten sie auch bei der Polizei angezeigt.



Wie es weitergehen soll, weiß die junge Familie am Freitag noch nicht zu sagen. Derzeit könnten sie in der Brandruine ohnehin nicht wohnen. Ob ein Wiederaufbau möglich ist, sich überhaupt lohnt, ist derzeit noch nicht festzustellen. „Müssen wir sehen“, sagt Nick F., „zum Glück haben wir eine gute Versicherung.“