Viele Bußgelder und „ein ganzer Packen Strafanzeigen“: Die Kontrolle vom Sonnabend in Kalbe zieht zeitaufwendige Verfahren nach sich. Der Betreiber indes will nicht mit der Volksstimme reden.

Seitens der Behörden gab es am Sonnabend erneut ein Verbot des illegalen Floh- und Kleintiermarktes in Kalbe.

Gardelegen/Kalbe. - Die Kontrolle des Flohmarktes am Sonnabend in Kalbe mit Polizei und Behördenvertretern dürfte für einige ein juristisches Nachspiel haben. Einen detaillierten Überblick gab es am Montag zwar noch nicht, wohl aber ein erstes Fazit.