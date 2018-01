Musikfans feierten beim Metal-Frenzy-Festival in Gardelegen. Foto: Malte Schmidt

Das Metal-Frenzy geht in die nächste Runde: Auch 2018 trefen sich Metal-Fans wieder in Gardelegen.

Gardelegen l Metal-Heads aus allen Teilen Deutschlands werden sich auch in diesem Jahr wieder am Freibad von Gardelegen einfinden, um zu brachialen Klängen ihrer Lieblingsbands beim mittlerweile fünften Metal-Frenzy die Köpfe kreisen zu lassen. Jedoch mit einem Unterschied. Robert Röttger, der vier Jahre den Hut für das Event auf hatte, wird das Festival in diesem Jahr nicht organisieren. Stattdessen werden JaWis Events, geleitet von Jörg Janikulla, das Metal-Frenzy organisieren.

„Er ist trotzdem ein Teil des Teams“, betonte Jörg Janikulla im Volksstimme-Gespräch. Bereits bestätigte Bands für den fünften Geburtstag des Festivals sind Grave, Ektomorf, Death Angel, Deserted Fear und Venom Inc. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für das Event auf Hochturen, wie die Veranstalter bestätigten.