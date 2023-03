Der Hauptausschuss der Stadt Kalbe empfiehlt dem Stadtrat, für die integrative Kindertagesstätte Schatzkästchen in Kalbe einen Festzuschuss zu gewähren. Mit diesem Zuschuss möchte der Träger der Einrichtung, die Lebenshilfe Altmark-West, die Küche umbauen und sanieren. Der Stadtrat wird voraussichtlich am Donnerstag, 23. März, über diese Thematik abstimmen.

Festzuschuss für neue Küche in Kita in Kalbe

Das Gebäude der Kita Schatzkästchen in Kalbe befindet sich im Eigentum der Stadt. Der Träger der Einrichtung ist die Lebenshilfe.

Kalbe - „Wir haben uns die Küche vor Ort angesehen. Sie hat Charme – alten Charme“, schildert Manuela Dietrich-Beckers, Kämmerin der Stadt Kalbe, den Eindruck. Die Gegebenheiten vor Ort entsprechen nicht mehr den modernen Standards von Kindertagesstätten. Es befinden sich noch alte Rohre in der Küche. Auch der Fußboden müsse erneuert werden. Zudem sie die Küche zugleich der Speiseraum für die Kinder. Alles in allem koste die Maßnahme nach derzeitigem Stand rund 33 000 Euro. „Wir als Stadt werden einen Festzuschuss geben“, so Dietrich-Beckers. Und dieser solle laut Beschlussvorlage 30 000 Euro betragen.