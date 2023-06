10.000 Legehennen kamen beim Brand auf einem Geflügelhof in Jävenitz ums Leben. Die Kadaver verwesten vor Ort, die Anwohner litten unter Gestank und Fliegenplage.

Jävenitz - Die Nacht vom 3. zum 4. April 2023 werden viele Jävenitzer und Feuerwehrkameraden nicht so schnell vergessen. Ein Großbrand auf dem Geflügelhof hielt sie stundenlang in Atem. 10.000 Legehennen verendeten damals qualvoll in den Flammen. Bis heute hat dies Folgen für die Anwohner, wie ein Volksstimme-Leser berichtet.