Engersen - Ein neues Gesicht an der Führungsspitze der Ortsfeuerwehr Engersen: Nach über 20 Jahren in der Wehrleitung trat Rainer Kepplinger nicht noch einmal zur Wahl um den Posten des stellvertretenden Ortswehrleiters an. Er wechselte in die Alters- und Ehrenabteilung. Die Kameraden wählten Toni Becker in diese Amt. Die Berufung durch den Kalbenser Stadtrat steht noch aus.