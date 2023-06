Schön, aber auch ganz schön teuer ist der Anbau an das Gerätehaus der Feuerwehr in Gardelegen geworden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gardelegen - Am Montagabend präsentierte Gardelegens Stadtwehrleiter Sven Rasch dem Bauausschuss der Hansestadt stolz den neuen Gebäudetrakt des Feuerwehrgerätehauses an der Feldstraße. Während dieser selbst wunderbar kühl war, konnte man bei der Summe, die er am Ende gekostet hat, doch ins Schwitzen kommen.