Feuerwehr Güssefeld feiert ihr 125-jähriges Bestehen

125 Jahre Feuerwehr Güssefeld – das Jubiläum wurde am Sonnabend, 18. September, ordentlich gefeiert. Und das mit einem kurzen Rückblick in die Geschichte, Schwein am Spieß und einem Tanzabend am Gerätehaus .

Güssefeld (mbc) - Die Gründungsurkunde existiert noch, ebenso eine Handdruckspritze und ein Ledereimer, alles 125 Jahre alt. Denn am 11. Februar 1896 wurde die Feuerwehr Güssefeld gegründet. Einige Utensilien der Anfangszeit sind noch gut erhalten. Das Protokoll hatten damals 35 Einwohner und künftige Feuerwehrangehörige unterzeichnet. Das ist nun 125 Jahre her. Und so konnte die heutige Generation dieses stolze Jubiläum auch gebührend würdigen – mit einer zünftigen Feier am Sonnabend in Güssefeld.