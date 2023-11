Rund 150 Kalbenser versammelten sich am Montagabend um das Herbstfeuer der Freiwilligen Feuerwehr - und genossen die gemeinsame Zeit.

Feuerwehr in Kalbe: Herbstfeuer kontra Regentropfen

Ausgelassene Stimmung trotz leichten Regenschauern herrschte beim Herbstfeuer am Montag an der Feldstraße.

Kalbe - Hoch schlugen am Montagabend die Flammen des Kalbenser Herbstfeuers, welches die Freiwillige Ortsfeuerwehr auf der kleinen Wiese an der Feldstraße entzündet hatte.

Gut 150 kleine und große Kalbenser und oft auch deren Feiertagsbesuch ließen sich die Gelegenheit zu dem gemütlichen Treffen und Plaudern nicht entgehen und waren zum traditionellen Herbstfeuer gekommen.

Katrin Frenzel und Markus Köwitsch kamen mit der Zubereitung der leckeren Hotdogs kaum nach. Foto: Maik Bock

Besonderes Angebot für junge Besucher

Neben verschiedenen Getränken gab es auch ein deftiges Angebot. So lagen Bratwürste auf dem Grill. Und es gab auch ein besonderes Angebot – vor allem für die jüngeren Besucher. Die konnten nämlich in den einen oder anderen leckeren Hotdog beißen. Die Stimmung im hellen Feuerschein war denn auch richtig gut, auch wenn immer wieder mal einige Regentropfen vom Himmel fielen. Es gab viel zu erzählen und die Kinder tobten über das weitläufige Areal bis weit in den Abend hinein ausgelassen herum.