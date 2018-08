In Gardelegen gibt es den LKW-Führerschein jährlich für fünf Feuerwehrleute umsonst. 2018 sind dank Landeszuschuss zwei Kurse mehr drin.

Mieste l Autofahren darf er schon, seit er 18 ist. Seit Kurzem besucht Florian Witte aus Mieste trotzdem wieder einen Führerscheinkurs. Dort paukt der 29-Jährige derzeit graue Theorie. Nun ist Prüfung. Aber gleich danach geht‘s dann rauf auf den Bock. Vorerst natürlich nur auf den Fahrschul-Lkw. Trotzdem freut sich Witte schon auf die ersten Fahrstunden. „Ist doch was anderes“, sagt er. So ein großes Geschoss zu lenken, einen solchen Riesen dazu zu bewegen, genau das zu tun, was er soll, ist wohl der Traum vieler Jungs egal wie alt sie sind.

Und für Löschmeister Witte erfüllt er sich derzeit sogar kostenlos. Denn er ist einer der beiden Kameraden, die von einem Landeszuschuss profitieren. 250.000 Euro gibt das Land 2018 insgesamt für die Förderung von Führerscheinen in der Feuerwehr aus.

Stadt bezahlt fünf Kurse

Runtergerechnet ist das aber längst nicht so viel, wie es scheint. Für jede Kommune sind das letztendlich nur 2000 Euro. Die Stadt Gardelegen stockt diesen Betrag allerdings noch einmal auf und macht gleich zwei Führerscheinkurse draus. Neben Florian Witte profitiert auch ein Kamerad der Gardeleger Ortswehr davon. Und so können sich in diesem Jahr gleich sieben junge Kameraden über dieses Geschenk freuen. Denn seit Jahren finanziert die Stadt ohnehin fünf Kurse aus dem Stadthaushalt.

„Und die sind richtig begehrt“, betont der Gardeleger Stadtwehrleiter Sven Rasch. „Deshalb werden sie auch gerecht aufgeteilt. Jeder der fünf Feuerwehrbereiche bekommt einen“, sagt Rasch. Die Ortswehrleiter entscheiden dann, wer ihn machen darf. Denn der Kurs ist sehr begehrt, „aber wir gucken natürlich darauf, dass er auch effizient eingesetzt wird“, macht Rasch klar. Das heißt, vor allem dort, wo akuter Mangel an Kraftfahrern herrscht. Kameraden, die in der Region arbeiten, haben naturgemäß bessere Karten, als Montagearbeiter, die lediglich alle zwei Wochen mal nach Hause kommen.

Zudem sind die Kurse selbst unterschiedlich. Entschieden wird von Fall zu Fall, ob der kleine C-Führerschein reicht, der für Lkw über 7500 Kilogramm Gesamtmasse benötigt wird, oder ob es der große CE-Schein mit Anhänger- beziehungsweise Lastzug-Erweiterungen sein muss. „Das hängt davon ab, welche Einsatzfahrzeuge vorhanden sind“, erklärt Rasch.

Florian Witte macht derzeit jedenfalls den großen Schein. „Danach kann ich alles fahren, außer Bus“, freut er sich. Allerdings müssen ihn die Kollegen natürlich erst noch einweisen: „So mit jeder Menge Wasser hintendrauf, das ist dann sicher noch mal was ganz anderes.“ Und drei bis vier weitere Wochenendkurse muss er zudem noch dranhängen, wenn er den Führerscheinkurs beendet hat. Denn alle Fahrer müssen auch gleichzeitig Maschinisten sein. Es gebe zwar Ausnahmen, meist Kollegen, die den Lkw-Führerschein noch aus DDR-Zeiten haben, aber es sei natürlich wichtig, dass der Fahrer auch mit dem Rest der Technik klarkommt.

Und so wird es für Miestes Ortswehr auf jeden Fall eine Entlastung sein, wenn Florian Witte Maschinist mit Führerschein ist. Damit entlastet er nämlich auch die Führungskräfte. Die dürfen zwar alle ans Steuer, „aber man kann nur eines richtig machen: Entweder führen oder fahren.“

Deshalb sei es toll, dass die Stadt und diesmal auch das Land bei der Finanzierung von Lkw-Führerscheinen helfen, findet Witte. Denn private Vorteile hat der engagierte Feuerwehrmann vom geschenkten Führerschein nicht.

Höchstens wenn‘s mal irgendwann mit der Freundin im Riesenwohnmobil in den Urlaub gehen soll. Dann kann er die Riesenkiste lenken.