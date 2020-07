Der Dorf- und Löschteich in der Ortsmitte von Cheinitz ist mit Schilf und Gras zu gewuchert. Auch im Wasser reicht das Kraut bis an die Oberfläche heran. Der Teich dient auch zur Entnahme von Löschwasser. Anwohner befürchten jedoch, dass im Ernstfall aus diesem Gewässer kein Wasser zu ziehen ist. Foto: Doreen Schulze

Gras und Schilf wuchern im und am Dorf- und Löschteich in der Ortsmitte von Cheinitz. Was passiert im Erntsfall?

Cheinitz l Schilf am Uferrand, Trauerweiden, deren Kronen fasst bis zur Wasseroberfläche reichen, – auf den ersten blick bietet der Dorfteich in der Ortsmitte von Cheinitz ein idyllisches Bild. Aber nicht alle Anwohner sehen das so. Schließlich ist dieser Dorfteich auch Löschteich. Ein Schild mit der Aufschrift: „Feuerlöschteich Angeln verboten!“ macht darauf aufmerksam. Das dieses Gewässer aber mit Schilf und Gras zu gewuchert ist, bereitet den Anwohnern Sorge. Die Sorge eines Anwohners (Name der Red. bekannt) geht sogar soweit, dass er befürchtet, dass im Ernstfall dieser Teich von der Feuerwehr nicht genutzt werden kann. Werfe man ein Saugrohr in dieses Wasser, sauge dieser sich ruckzuck zu. Denn der Bewuchs ist auch auf dem Teichboden zu erkennen. Die Wasserpflanzen reichen fast bis an die Wasseroberfläche an. Sie sind mit den Augen gut erkennbar.

Seit Jahren werde die Stadt auf den Zustand des Teiches aufmerksam gemacht, so der Cheinitzer. Große Veränderungen habe es aber nicht gegeben. Als Begründung wurde dann genannt, dass im Haushalt derzeit kein Geld dafür bereit stehe, heißt es.

Entnahmestelle soll entkrautet werden

Dass in den vergangenen Jahren diesbezüglich nichts passiert ist, dass will Einheitsgemeinde-Bürgermeister Karsten Ruth so nicht stehen lassen: „Durch die Stadt Kalbe (Milde) wurde im vorletzten wie im letzten Jahr die vorhandene Entnahmestelle am Dorfteich Cheinitz von Algen- und Krautbewuchs befreit, um die Funktionsfähigkeit der Feuerwehrpumpen nicht zu gefährden. Dies wird auch in diesem Jahr wieder geschehen.“

Um das Gewässer umfangreicher zu Beräumen müssen behördliche Vorgaben beachtet werden. „Zudem ist technisch zu beachten, dass der Teich über eine Folie abgedichtet ist, so dass auch dort Grenzen für Lösungen gesetzt sind“, so Ruth.

Zweiter Teich, Zisterne und Leitung

Im Ernstfall stehe aber Löschwasser zur Verfügung. So weist der Bürgermeister darauf hin, dass im Fall einer notwendigen Löschwasserversorgung in Cheinitz auf einen weiteren Löschteich zugegriffen werden kann. Dieser wurde im vergangenen Jahr entschlammt und überholt. „Es existiert weiterhin eine Zisterne.“ Außerdem stehe für den Erstangriff eine leistungsfähige Trinkwasserleitung zur Verfügung. Der Dorfteich sei somit lediglich eine weitere Rückfallebene.

Auf Anfrage bei der Feuerwehr des Ortes heißt es, dass es richtig ist, dass es einen weiteren Löschteich gibt. Doch dieser ist kleiner als der Teich in der Ortsmitte. „Auf Dauer ist das keine Lösung. Wir brauchen den Löschteich in der Ortsmitte.“