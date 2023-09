Mit dem Jugendpokallauf und anschließenden Spaßwettkämpfen feiert die Feuerwehr in Wernstedt heute ihr 90-jähriges Bestehen. Aber das ist noch nicht alles: Den Spielmannzug im Ort gibt es auch seit 70 Jahren.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wernstedt (dc/vs) - Am Sonnabend, 2. September, fällt um 9.30 Uhr das Startsignal für den Löschangriff beim Pokalwettbewerb der Jugendfeuerwehren in Wernstedt. Auf dem Sportplatz des Ortes findet dieser Wettkampf alljährlich statt. In diesem Jahr nutzen die Kameraden ihn, um das 90-jährige Bestehen der Feuerwehr im Ort zu feiern. Ortswehrleiter Christopher Koke blickt auf die zurückliegenden Jahrzehnte zurück.