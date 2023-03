Schneechaos Feuerwehreinsatz: Lkw bleibt in Kalbe im Schnee stecken

Der Wintereinbruch sorgte am Wochenende für einen Feuerwehreinsatz in Kalbe. Der Wetterdienst hatte es über die Medien angekündigt, dass es auch in der Altmark zu Schneefall kommen wird. Bis zum Sonnabendmorgen (11. März) waren fünf bis zehn Zentimeter vorausgesagt worden. Auch Kalbe wurde nicht verschont.