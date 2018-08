Wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit waren die Einsatzkräfte der Feuerwehren der Einheitsgemeinde Kalbe wieder im Einsatz.

Kalbe l Die andauernde Hitze und Trockenheit ist weiterhin ein Thema bei den Feuerwehren und Löschgruppen in der Einheitsgemeinde Kalbe. 50 .000 Euro Schaden, das ist die Bilanz eines Brandes, der in Wernstedt entstand. Es war gegen 19.30 Uhr am Abend als die Sirenen in Wernstedt, Engersen und wenige Minuten danach auch in Kalbe ertönten.

Der Grund dafür war, dass auf einem Feld hinter dem ehemaligen Wernstedter Bahnhof eine Strohpresse lichterloh brannte, wodurch auch Strohballen und einige hundert Quadratmeter Stoppelfeld Feuer fingen. Nur durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehren und dem Einsatz eines Landwirts, der Schneisen um die brennenden Flächen zog, konnte noch Schlimmeres verhindert werden. Dadurch hatten die Feuerwehrleute den Brand schnell unter Kontrolle.

Stromkabel setzt Feld in Brand

So wurden die Strohballen auseinandergezogen, um sie kontrolliert herunterbrennen zu lassen. Durch Löscharbeiten konnte das Feuer auch auf dem Stoppelfeld schnell eingedämmt und das Feuer in der Strohpresse gelöscht werden. Bis 21 Uhr waren die Feuerwehrleute aus Engersen, Wernstedt und Kalbe mit 30 Einsatzkräften vor Ort.

Bilder Einige der brennenden Strohballen ließ die Feuerwehr kontrolliert niederbrennen. Löschen wäre hier sinnlose Wasserverschwendung gewesen. Foto: Maik...



Der Brand bei Brüchau wurde durch ein defektes Stromkabel ausgelöst. Foto: Maik Bock / Malte Schmidt



Ein weiterer Feldbrand ereignete sich an der Ziegelei in Brüchau. Wie die Polizei vor Ort erklärte, war das Kabel einer Stromleitung gerissen. Durch den Funkenflug entzündete sich das angrenzende Feld von alleine. Landwirte bemerkten es und zogen, wie schon ein Tag zuvor in Wernstedt, Schneisen um das Feuer – mit Erfolg. Auch bei diesem Einsatz konnten die Wehren aus Kalbe, Kakerbeck und Badel einen größeren Brand und weiteren Schaden unterbinden.