Feuerwehren in Kalbe rüsten Atemschutzgeräte auf Überdruck um

Für die Feuerwehren in der Einheitsgemeinde Kalbe erfolgt in den kommenden Jahren die Umrüstung der Atemschutzgeräte. Kakerbeck macht in diesem Jahr den Anfang.

Kalbe - Im regelmäßigen Turnus müssen die Atemschutzgeräte der Feuerwehren und Löschzüge in der Einheitsgemeinde Kalbe gewartet werden. Eine solche Maßnahme steht für Atemschutzgeräte in Kakerbeck demnächst an. In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass der Hersteller die Atmenschutzgeräte auf Basis des Normaldrucks nicht mehr unterstützt.