Das Gerätehaus der Estedter Feuerwehr an der Straße in Richtung Kirche – ein 1967 umgebauter Stall. Das Garagentor und die Fenster dürften etwas jüngeren Datums sein. Der Ort erhält ein neues Gerätehaus. Baubeginn soll im März des nächsten Jahres sein. Foto: Malte Schmidt

Estedt wird ein neues Feuerwehrgerätehaus erhalten. Knapp eine Million Euro wird es kosten. Im August soll der Bauantrag gestellt werden.

Gardelegen/Estedt l Schick ist nur die nach historischem Vorbild gepflasterte Straße am Estedter Feuerwehrgerätehaus in Richtung Kirche. Alles andere am Objekt ist einfach nur alt und marode und erinnert an tiefste DDR-Zeiten mit der abgeblätterten Farbe an der Fassade und dem Garagentor – fehlt nur noch der alte Dorfkonsum nebenan. Früher war es ein Stall, der 1967 zum Gerätehaus umgebaut wurde. Seitdem wurde immer mal wieder was gebaut. Sanitär- und Umkleideräume gibt es bis heute nicht. Die Kameraden ziehen sich in der Fahrzeughalle um, sofern sich das als Halle bezeichnen lässt, denn es passt nur ein TSF W rein, ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit 500 Litern Wasser. „Die großen Löschfahrzeuge heute würden da nicht hineinpassen“, schildert Sven Rasch, in der Stadtverwaltung unter anderem für den Brandschutz zuständig, auf Volksstimme-Anfrage den Zustand des Gebäudes.

Aber es soll ja alles anders, schick und modern werden. In Estedt wird ein neues Gerätehaus gebaut. Die Weichen dazu wurden bereits 2018 mit einem Stadtratsbeschluss im Zusammenhang mit der Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplanung gefasst. Der Neubau eines Gerätehauses in Estedt sei mit höchster Priorität festzuschreiben, hieß es.

Standort direkt an der B71

Unterdessen liegen die Planungen vor. In der Fahrzeughalle wird Platz für zwei Fahrzeuge sein: für ein Löschfahrzeug und einen Transporter. Dazu gibt es Umkleideräume, Sanitäranlagen und Schulungsräume. Auch örtlich wird es eine Veränderung geben. Neuer Standort wird an der Straße Zum Bahnhof sein, direkt an der Ortsdurchfahrt der B 71. Das entsprechende Grundstück hatte die Stadt bereits im vorigen Jahr erworben.

Eine Schwarz-Weiß-Trennung möglicher dekontaminierter Einsatzkleidung und Zivilkleidung wird es allerdings nicht geben, sagte Rasch. Dazu hatte es sowohl im Bauausschuss als auch im Stadtrat mit Blick auf die geplante Schwarz-Weiß-Trennung im Gardelegener Gerätehaus mehrere Nachfragen gegeben. Hier müsse man die Verhältnismäßigkeit sehen, betonte Rasch. Durchschnittlich hätten die Ortswehren acht bis zehn Einsätze im Jahr. Die Gardelegener Wehr habe 120 Einsätze zu absolvieren. „Das ist einfach eine andere Hausnummer“, so Rasch. Gardelegen wird auch im Kreis die erste Wehr sein, die eine solche Trennung mit dem geplanten Anbau ans Gerätehaus haben wird.

Prototy für weitere Domizile

Die Kosten für den Neubau in Estedt sind mit knapp einer Million Euro veranschlagt. Das Planungsbüro erstellt derzeit eine konkrete Berechnung, die Grundlage für die Ausschreibung sein soll. Im August soll der Bauantrag gestellt werden. Geplant ist ein Baubeginn im März des kommenden Jahres.

Das Besondere an dieser Planung: Das Estedter Gerätehaus wird zugleich ein Prototyp für weitere Gerätehausneubauten im Bereich Gardelegen sein. „Das Modell passt fast überall, auch für Solpke oder Wiepke“, so Rasch. Denn Solpke wird der nächste Ort sein. Die Umstände im alten Gerätehaus seien ähnlich wie in Estedt. Auch dort gebe es keine Sanitäranlagen und Umkleidekabinen. Für Solpke habe die Verwaltung bereits Fördermittel beantragt.

Einstimmig beschlossen

Aktuell gibt es 20 aktive Kameraden in der Estedter Wehr und eine rege Kinder- und Jugendabteilung. Der schlechte Zustand des Gerätehauses, das keinerlei gesetzlichen Anforderungen mehr entspricht, habe in der Vergangenheit für viel Verdruss unter den Kameraden gesorgt. Zwei Kameraden seien schon ausgeschieden, seien aber wieder zurückgekommen, nachdem der Neubau beschlossene Sache gewesen sei, so Rasch. Er hofft, dass die dann guten Bedingungen noch weitere Estedter animieren, in der Feuerwehr aktiv zu werden.

Der Stadtrat hat den Neubau in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.