Feuerwehrgerätehaus Kalbe mit Kredit finanzieren

Das Feuerwehrgerätehaus an der Schulstraße ist nicht mehr zeitgemäß. Ein Neubau soll per Kreditaufnahme erfolgen.

Kalbe - Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Kalbe möchte die Stadt im kommenden Jahr einen Kredit in Höhe von drei Millionen Euro aufnehmen. Bereits im Frühjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme für das Feuerwehrgerätehaus, allerdings in geringer Höhe, im Haushalt eingeplant gewesen. Die Kommunalaufsicht hatte diese dann aber versagt. Damals war der Saldo des Haushalts nicht ausgeglichen. „Mit dem neuen Haushaltsplan stellt sich das anders dar“, informiert Kämmerin Manuela Dietrich-Beckers. Sie erläutert, weshalb nun einer deutlich höheren Kreditaufnahme wohl nichts mehr im Wege steht.