Einsatzübungen unter Vollatemschutz konnten die Gäste des Firefighter-Cups in Kalbe bestaunen. Foto: Malte Schmidt

Der bundesweite Firefighter-Cup fand erstmals in Kalbe statt. Profis und eherenamliche Retter auf einem knallharten Parcours.

Kalbe (mas) l Pure Mannes- und Frauenkraft konnten Anwohner aus Kalbe zusammen mit Gästen aus ganz Deutschland am Sonnabend auf dem Gelände der Sekundarschule in Kalbe bewundern. Dort fand im Rahmen des 130-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr Kalbe der 1. Firefighter-Cup statt. Der aus Amerika übergeschwappte Wettkampf fasste die körperlich herausforderndsten Aufgaben eines großen Brandeinsatzes zusammen und verlangte den Teilnehmern somit absolute physische und psychische Fitness ab.

Der Grund dafür? Sie mussten den Parcours mit vollem Atemschutz bewältigen und das bei rund 30 Grad Außentemperatur. Sowohl Kameraden aus Freiwilligen Feuerwehren als auch Berufsfeuerleute nahmen an dem Wettkampf teil. Unter ihnen waren auch Sportler, die bereits in den Vorjahren an Europameisterschaften oder auch Weltmeisterschaften erfolgreich teilnahmen.