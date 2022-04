„FireFit-Championship“: Die härtesten Retter in Gardelegen im Wettstreit

Einsatzort: Parcours. Die härtesten Feuerwehrleute Deutschlands traten im Einzel- und Tandemwettbewerb auf dem Gardelegener Holzmarkt gegeneinander an.

FireFit in Gardelegen: Sven Späth vom TFA-Team Mitte bringt den 85 Kilogramm schweren Dummy „in Sicherheit“.

Gardelegen - Immer schneller tritt Simon Schoog-Döhring in die Pedalen des Hometrainers. Dabei ist der Krefelder voll konzentriert und hat nur eines im Sinn: Möglichst gleichmäßig seine Muskeln aufzuwärmen. Die sowie Kondition waren am Sonnabend und Sonntag auf dem Holzmarkt in Gardelegen absolut gefragt. Denn hier lief die „FireFit Championsships. Zumindest eine Station der europaweiten Wettbewerbstour.