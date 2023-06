Umwelt Fischesterben in Kalbe: Todesursache ist zu klären

In der Milde und Kleinen Milde in Kalbe sind am Wochenende zahlreiche Fische verendet. Auf dem Wasser schwimmt eine unbekannte, ölartige Substanz. Das Umweltamt nimmt Untersuchungen vor. Auch die Polizei ermitteln wegen des Verdachts einer schädlichen Gewässerverunreinigung.