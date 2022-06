Fliegende Holländer landen in Gardelegen

Eine holländische Fliegergruppe, die auf dem Flugplatz in Gardelegen Urlaub macht, ist begeistert von den Bedingungen vor Ort.

Ein Fliegerclub aus den Niederlanden ist aktuell in Gardelegen zu Gast und nutzt die guten Bedingungen.

Gardelegen (vs/td) - Altmärker, die in Holland Urlaub machen, das kennt man ja, aber Holländer, die in der Altmark Urlaub machen? Auch das gibt es: auf dem Flugplatz in Gardelegen. Für eine Woche war eine holländische Segelfliegergruppe aus Noordkop im Norden Hollands zu Gast auf dem hiesigen Fluggelände.