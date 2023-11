Ein international besetztes Konzert an einem Montag mitten in der altmärkischen Provinz? Das geht! Dem Team des Unordnungsamtes Kalbe sei Dank.

Kalbe - Wie klingt Folk-Punk aus dem hohen Norden? Die Antwort darauf gibt es am Montag, 13. November, im Kalbenser Unordnungsamt. Dorthin macht die finnische Band Slack Bird einen Abstecher.

Sie tritt in unterschiedlichen Formationsgrößen auf. Den Kern bilden dabei stets Dave Klas am Banjo und Susanna Leppänen am Akkordeon. Aktuell ist die Band aus Jyväskylä mit sechs Musikern unterwegs und intoniert bei ihren Auftritten treibende und absolut tanzbare Songs in ihrer Muttersprache, aber auch mit englischen Texten. Was die Musik angeht, so lässt sich Slack Bird von traditionellen finnischen Klängen, aber auch von amerikanischem Folk oder südeuropäischen Einflüssen inspirieren. Dargeboten werden die Songs mit dem Banjo, der Gitarre, der Geige, dem Cello, dem Akkordeon, der Posaune und mit einer weiblichen Gesangsstimme.

Der ungewöhnliche Konzerttermin an einem Montag kommt zustande, weil der Tourplan der Band diesen Auftritt relativ kurzfristig möglich gemacht hat und weil die Inhaber des Unordnungsamtes, Marko und Nicole Kühnel, die Location gern für solche international besetzten Veranstaltungen zur Verfügung stellen.

Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr im Unordnungsamt an der Kalbenser Gartenstraße. Der Einlass erfolgt dort ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet wie immer 10 Euro pro Nase. Jeder Musikfan ist zum Konzert willkommen.