Fördermittel für Solpkes Gerätehausneubau bewilligt

Der Bau des neuen Gerätehauses im kommenden Jahr in Solpke ist finanziell abegsichert. Der Fördermittelbescheid vom Land ist bei der Stadt eingetroffen.

Das Feuerwehrgerätehaus in Solpke ist in die Jahre gekommen und auch zu klein. Ein Ersatzneubau soll im kommenden Jahr Abhilfe schaffen.

Gardelegen/Solpke (ew) - Sie hatten nicht vergeblich auf einen positiven Bescheid gehofft, denn Stadtwehrleiter Sven Rasch konnte während der jüngsten städtischen Ausschüsse in dieser Woche eine frohe Botschaft verkünden: Der Fördermittelbescheid vom Land Sachsen-Anhalt über 300 000 Euro für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Solpke ist in der Gardelegener Stadtverwaltung eingetroffen.