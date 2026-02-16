Zwei Vereine aus der Einheitsgemeinde Gardelegen profitieren von einer finanziellen Zuwendung einer regionalen Freimaurerloge. Die Mittel stammen aus einer Stiftung der Großloge und sollen kulturelle sowie denkmalpflegerische Projekte voranbringen.

Zwei Vereine erhielten von der Gardelegener Freimaurerloge eine Spende: hier Anette Bernstein vom Kultur- und Denkmalpflegeverein (von links), Freimaurer Guido Steffen sowie Gisela Thunecke und Marcel Heins vom Lindstedter Förderverein.

Gardelegen - Gleich zwei Vereine der Einheitsgemeinde Gardelegen konnten sich am Freitag über eine Spende der Gardelegener Freimaurerloge Drei Türme im Hopfenfeld freuen. Jeweils 1.200 Euro überreichte die Loge an den Verein für Kultur- und Denkmalpflege Gardelegen und den Förderverein Historische Region Lindstedt.