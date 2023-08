Die Mezzosopranistin Hermine May gastiert am 8. September in der Gardelegener Marienkirche.

Gardelegen (vs) - Am Freitag, 8. September, reist die Star-Mezzosopranistin Hermine May erstmals in die Altmark, um mit Festspielintendant Reinhard Seehafer am Flügel deutsche und französische Lieder aufzuführen. Kein Genre ist so intensiv und intim wie ein Liederabend. Innerhalb einer kurzen Zeitspanne eröffnet sich dem Zuhörer eine Welt, verwoben aus Sprache und Musik. May und Seehafer haben für diesen Liederabend eine Auswahl der schönsten Kunstlieder von Richard Strauss, Camille Saint-Saens, Franz Liszt und anderen zusammengestellt.

Die Mezzosopranistin Hermine May ist Preisträgerin zahlreicher renommierter Wettbewerbe und begann ihre sängerische Laufbahn als Ensemblemitglied an der Deutschen Oper in Berlin. In den letzten Jahren erarbeitete sie sich die dramatischen Partien ihres Faches. Heute gehören Carmen, Amneris, Eboli, Ortrud, Kundry, Brangäne, Venus, Dalila und Azucena zu ihren bevorzugten Partien, die sie unter anderen an der Mailänder Scala, den Opernhäusern von Turin, Rom, Verona, Neapel, Kopenhagen, Straßburg, Nizza, Graz, Shanghai und Hongkong sang. Musikalisch wurde Hermine May durch die Zusammenarbeit mit Zubin Mehta geprägt. Unter seinem Dirigat sang sie die Magdalene in „Die Meistersinger von Nürnberg“ beim Maggio Musicale in Florenz, sowie Zemlinskys Maeterlinck-Gesänge und die Altpartie in Beethovens 9. Symphonie mit dem Israel Philharmonic Orchestra in Tel Aviv. Raffael Frühbeck de Burgos, Nello Santi, Pinchas Steinberg, Friedemann Layer, Teodor Currentzis, Gianluigi Gelmetti, Ralf Weikert, Lothar Zagrosek und Ulf Schirmer sind weitere Dirigenten, die ihr bei der Zusammenarbeit wichtige künstlerische Impulse gaben. Im Konzertfach feierte sie große Erfolge mit den Werken Gustav Mahlers, mit dem Verdi-Requiem, mit Brahms Alt-Rhapsodie und mit Wagners Wesendonck-Liedern.

Altmark Festspiele: Reinhard Seehafer und Hermine May präsentieren deutsche und französische Lieder. Fotos: Sasse

Dieses Konzert war ursprünglich für den 8. Juli im Freilichtmuseum Diesdorf geplant, musste aber aufgrund von Krankheit verschoben werden. Für den Juli bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Die Altmark Festspiele danken der St. Mariengemeinde Gardelegen und Pfarrer Tobias Krüger für die Möglichkeit des Nachholtermins innerhalb der Festwoche.

Tickets zum Preis von 29 Euro sind in der Buchhandlung Albrecht Gardelegen, über die Tickethotline der Altmark Festspiele, Telefon 03907/776 38 80 oder online im Ticketshop der Festspiele auf www.altmarkfestspiele.de erhältlich. Kinder bis 14 Jahre haben in Begleitung von Erwachsenen freien Eintritt. Unter 18 Jahren ist ein U18 Ticket für 10 Euro erhältlich.