Nach rund sieben Jahrzehnten löst sich der Frauenkreis in Jeetze aus. Die Teilnehmerinnen wollen aus Altersgründen nicht mehr in dieser Runde zusammenkommen.

Jeetze (vs) - Der Evangelische Frauenkreis in Jeetze hat sich im Sommer dieses Jahres aufgelöst. Aus Altersgründen kommen die Frauen nun nicht mehr zusammen. Dies teilt Pfarrerin Maria Eichenberg mit. Sie blickt zurück auf die vergangenen Jahrzehnte, in denen diese Treffen stattfanden.

„1946 war ein Pfarrer als Flüchtling aus Ostpreußen nach Jeetze gekommen, Pastor Max Dörr“, so Eichenberg. In Ostpreußen hatte Dörr, Jahrgang 1875, schon 40 Jahre als Pastor gearbeitet, aber gerade in den zurückliegenden Jahren hatte er wegen hitlerkritischer Äußerungen von der Kanzel viele Probleme gehabt. Über eine Liste der Bekennenden Kirche kam er in die Altmark, und zwar zunächst nach Diesdorf. Weil es in Jeetze damals keinen Pfarrer gab, zog er mit seiner zweiten Frau und seinen Kindern ins dortige Pfarrhaus.

Pfarrersfrau rief Gruppe ins Leben

Seine Frau Margarete Dörr sammelte die jungen Mädchen in einem Mädelskreis zusammen und las mit ihnen christliche Romane. Seitdem trafen sich die Jeetzer Mädchen und Frauen im Jeetzer Pfarrhaus. Auch im benachbarten Siepe gab es ähnliche Treffen, die aber in privaten Wohnzimmern stattfanden. Als Max Dörr 1953 verstarb, verließ seine Familie Jeetze wieder. Die Frauentreffen wurden aber als Evangelische Frauenhilfe weitergeführt. Zunächst leiteten Katechetinnen diese. Ab Mitte der 1990er Jahre gestalteten die jeweiligen Ortspfarrer diese. Die Sieper Frauen nahmen später an den Treffen in Jeetze teil. Nach dem Verkauf des Jeetzer Pfarrhauses 2017 fanden die Frauenkreis-Treffen vierzehntägig im Vereinsraum statt.

„Heute sind die damals jüngsten Mitglieder des ehemaligen Mädelskreises 86 Jahre alt und blicken dankbar auf viele Jahrzehnte Lebensgeschichte in der Jeetzer Kirchengemeinde zurück“, teilt Maria Eichenberg mit.