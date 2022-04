Freiwillige Feuerwehr Letzlingen setzt auf Sprühbilder bei Mitgliederwerbeaktion: „Wir brauchen dich jetzt!“

Es brennt im Ort, und keiner ist da, um das Feuer zu löschen ... Ganz so gravierend ist die Situation zwar noch nicht, aber dennoch gibt es in den Feuerwehren der Region immer weniger Einsatzkräfte, die sich der verantwortungsvollen Aufgabe für das Gemeinwohl stellen. Die Feuerwehr Letzlingen sucht nun mit einer besonderen Sprühaktion nach Mitstreitern.

Letzlingen - „Die Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr ist ein sehr wichtiges Ehrenamt“, betonte Letzlingens Ortswehrleiter Sven Möller. In der Letzlinger Wehr gebe es momentan 21 aktive Mitglieder, die Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr die Sicherheit in ihrer Heimat gewährleisten. Doch Personal fehle immer.