Gardelegen. - In jeglicher Hinsicht gelungen ist die Veranstaltung, mit der ehrenamtliche Helfer und Mitarbeiter der Volkssolidarität in der Einheitsgemeinde Gardelegen am Montag geehrt wurden. Mit einem Lächeln gingen die Frauen, die sich im Schützenhaus Gardelegen versammelt hatten, nach Hause – nicht nur wegen des netten Austausches, sondern auch wegen guter Nachrichten in Sachen Finanzen.