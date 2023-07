Kalbe - Wie kann es gelingen, die Vorgaben des Denkmalschutzes, denen der Kalbenser Friedhof komplett unterliegt, und die Wünsche der Einwohner nach Grabanlagen, die den modernen Bestattungsformen entsprechen, gerecht zu werden? Die Mitglieder der Friedhofskommission in Kalbe haben sich dieses Anliegen auf die Fahnen geschrieben. Sie wollen einen Konsens finden. Dazu gab es nun eine Besichtigung vor Ort. Das Ergebnis wollen sie Heike Tenzer vom Landesamt für Denkmalpflege in Halle mitteilen.

„Wir wollen nicht auf Konfrontationskurs gehen“, betonte Bürgermeister Karsten Ruth. Vielmehr gehe es darum, Alternativen zu finden, um die Optik des historisch gewachsenen Friedhofs auf der einen Seite und die Wirtschaftlichkeit auf der anderen zu gewährleisten. Im Rahmen der Vorgaben sollen moderne Formen der Bestattungskultur weiterhin möglich sein. Die Anzahl der Erdbestattungen ist stark zurückgegangen, berichtet Ruth. Stattdessen rücken Urnenbestattungen in den Vordergrund. Wichtig ist der Friedhofskommission, eine schnelle Lösung für die Schaffung neuer Urnengrabstellen zu finden. „Wir kommen mit unserer Kapazität ans Ende.“ Das bestehende Urnengräberfeld ist so gut wie belegt. Es bedarf dringend neuer Areale.

Hecke stellenweise veraltet und verholzt

Der Beisetzungswunsch der Angehörigen entspreche nicht mehr der Anordnung Reihe an Reihe, sondern orientiere sich an individuellen Wünschen. „Wir möchten solche Areale anbieten“, so der Bürgermeister. Um diese in Einklang mit den Denkmalschutz zu bekommen, könne sich die Kommission vorstellen, ehemalige Grabanlagen innerhalb der Heckeneinfassungen zur Verfügung zu stellen. Innerhalb dieser könnte dann eine individuelle Gestaltung erfolgen.

Zurück zum Heckenbestand. Ruth zeigt sich nicht optimistisch, dass dieser komplett erhalten werden kann. So sind etliche Pflanzen veraltet und stark verholzt. Auch die Trockenheit machte ihnen zu schaffen. Zudem sei der sandige Boden auf dem Friedhof nicht geeignet. So hofft die Friedhofskommission, dass die Denkmalschutzbehörde von der Vorgabe absieht, veraltete Hecken mittels neuer zu ersetzen. „Die Hecken zu erhalten, würden einen immensen Aufwand bedeuten – auch wirtschaftlich gesehen. Wir hoffen, dass wir mit der Denkmalschutzbehörde einen Kompromiss eingehen können“, so Ruth.

Kompromissvorschlag für Denkmalschutzbehörde

Für die Denkmalschutzbehörde erarbeitet die Stadt nun einen Vorschlag zur Friedhofsgestaltung. Auch eine Lageskizze soll beigefügt werden. Sobald es aus Halle Antwort auf den Kompromissvorschlag gibt, wird dieses Thema dann vom Stadtrat beraten werden.

Im Zuge der Gestaltungsplanung des Friedhofs möchte die Stadt auch schauen, Möglichkeiten zu finden, die Gebühren verträglicher werden zu lassen, so der Bürgermeister.

Im Hintergrund ist das moderne Urnengräberfeld vorzufinden. Ein weiteres könnte vorn auf einem ehemaligen Gräberfeld umrahmt von Hecken entstehen. Allerdings ist ein Teil der Hecke stark verholst. Fotos: Schulze

Der Friedhofskommission gehören je zwei Mitglieder des Stadtrates und des Ortschaftsrates sowie Steinmetzmeister Jens Eichenberg an. Zuständige Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind bei den Treffen anwesend. An der Ortsbegehung beteiligten sich Mirko Wolff, Heiko Gabriel, Helmut Bender, Jens Eichenberg, Sebastian Löchel, der sich um das Friedhofswesen kümmert, Bauamtsleiter Thomas Kräuter, Kämmerin Manuela Dietrich-Beckers sowie Bürgermeister Karsten Ruth.