Friedrich Wilhelm IV. rettete das Salzwedeler Tor

Der Hopfenanbau boomte früher in und um Gardelegen. Fast wäre das Salzwedeler Tor in Gardelegen der Gattung Humulus lupulus zum Opfer gefallen.

Mieste/Gardelegen - Viel erinnert nicht mehr an den Hopfenanbau in der hiesigen Region. Seine Blütezeit war im 18. und 19. Jahrhundert. Und dennoch. Wer derzeit durch den Drömling rund um Mieste unterwegs ist, kann die Hanfgewächse an Wegrändern und Gräben entdecken. Ob es wilder Hopfen ist oder Reste von einst, kann keiner sagen. Für den Heimatforscher Günter Riecke aus Mieste sind sie aber Anlass, an das Drömlingsdorf als bedeutendes Hopfendorf zu erinnern. Traditionell begann an Bartholomäi, 24. August, die Hopfenernte.