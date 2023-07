Jeder kannte ihn, doch nur wenige hatten ihn tatsächlich mal in der Hand. Wer aus dem GENEX-Katalog für „Westgeld“ bestellen konnte, wurde zu DDR-Zeiten heiß beneidet.

Fundstück in Gardelegen: Geschichten rund um den GENEX-Katalog

Gardelegen - Manchmal liegen Geschichten ja auf der Straße. In diesem Fall lag die Geschichte im ehemaligen Gardelegener Antiquariat. Inhaber Peter Flick hatte das bunte Heft noch in seiner Auslage und schenkte es schmunzelnd einem Volksstimme-Leser. Der wiederum fand den GENEX-Katalog – übrigens der letzte seiner Art aus dem Wende-Jahr 1989 – so spannend, dass er ihn leihweise der Volksstimme-Redaktion überließ. Und da lag es nun auf einem Schreibtisch, dieses geheimnisvolle Heft, das zu DDR-Zeiten nur Bundesbürgern zur Verfügung stand, die ihren Ostverwandten mit Geschenken eine Freude machen wollten ...