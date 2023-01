Für Kalbe Steigerung der Buchungen von Stellplätzen erwartet

Die Campingbranche boomt. Gegen die allgemeinen Erwartungen, das Campinggeschäft würde nach der Pandemie wieder abflachen, wurden 2022 neue Rekorde aufgestellt. Wie sah das Camping-Geschehen in Kalbe und Umgebung aus?

Camping in der Natur ist im Kommen. Die Plattform Alpaca-Camping stellt die Statistik 2022 vor und hat dabei auch Kalbe im Blick.

Kalbe - Deutschlandweit ist Camping angesagt. „Werden alle touristischen Übernachtungen 2022 in Deutschland betrachtet, so fanden 16 Prozent davon auf Campingplätzen statt“, berichtet Marina Müller von der Buchungsplattform Alpaca-Camping. Auf dieser Plattform sind auch Stellplätze in Kalbe und einigen Ortsteilen vertreten.