Externe Horte sollen bald Geschichte sein, eine Ganztagsbetreuung in der Grundschule bundesweit eingeführt werden. In Gardelegen könnte dies weitreichende Folgen haben.

Ganztagsbetreuung in der Grundschule: Was bedeutet das für Gardelegen?

Gardelegen - Ganztagsbetreuung in der Grundschule – das soll bundesweit verbindlich zum Schuljahr 2026/2027 eingeführt werden. Welche Auswirkungen hat das auf externe Horte, wie hier in der Kita Estedt, im Hortgebäude der Gardelegener Reutter-Grundschule oder auch im geplanten Neubaukomplex in Solpke?