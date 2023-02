Gardelegen - Der Fuhrpark der Ortsfeuerwehr Gardelegen kann sich sehen lassen. In den zurückliegenden Jahren schritt dessen Modernisierung voran, wie Ortswehrleiter Henrik Lehmann bei der Jahreshauptversammlung deutlich machte. Die Ausstattung ist sogar so gut, dass die Gardelegener Wehr in Nachbarregionen gerufen wurde.