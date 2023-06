Mit Karacho durch die überschwemmte Straße. Für manchen Autofahrer ein Spaß. Eine solche „Spritztour“ in der vergangenen Woche könnte aber noch ein Nachspiel haben.

Nach Starkregen in Gardelegen heizen einige Pkw absichtlich schnell durch die Pfützen.

Gardelegen - Es war heftig und so schnell vorbei, wie es anfing. Und an den üblichen Stellen im Stadtgebiet hinterließ der Starkregen am vergangenen Donnerstag gewohnterweise überschwemmte Straßen. Neben der Stendaler

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Chaussee in Höhe Repo-Markt lief auch die Senke auf der Gifhorner Straße neben der Auffahrt zum OBI wieder voll. Und dort kam es offenbar zu Szenen, die eine Volksstimme-Leserin mit dem Handy festhielt.