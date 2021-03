Erneut wurde in zwei Geräteschuppen auf dem Gelände der Karl-Marx-Schule in Gardelegen eingebrochen. Vor zweieinhalb Wochen erst hatten Diebe dort 50 Zaunfelder abmontiert. Archivfoto: Cornelia Ahlfeld

Gardelegen l Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit wurde die Karl-Marx-Sekundarschule Gardelegen von Dieben heimgesucht. In der Zeit zwischen Freitag, 26. März, 12 Uhr, und Montag, 29. März, kurz vor 9 Uhr, sind bisher noch unbekannte Täter in zwei Geräteschuppen auf dem Gelände der Schule – etwas abseits gelegen am Obi-Markt – eingebrochen. Gestohlen wurde diverses Werkzeug, teilte die Polizei gestern mit. Die Türen der zwei Schuppen wurden dabei beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 500 Euro. Ob es einen Zusammenhang zwischen diesem Einbruch und dem dreisten Klau vor zweieinhalb Wochen gibt, sei eher unwahrscheinlich, meinte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Der Diebstahl des Werkzeugs sei vermutlich unter dem Motto „Gelegenheit macht Diebe“ gelaufen.



In der Sturmnacht vom 11. zum 12. März hatten es bislang unbekannte Täter schon einmal auf die zwei Geräteschuppen abgesehen. Doch nicht nur das: Sie hatten 50 Zaunfelder und ein komplettes zwei-flügeliges Metalltor gestohlen. Darüber hinaus hatten ein Rasentraktor, ein Handrasenmäher (Benzin), ein Kompressor und diverse Gartengeräte sowie Teile eines Bewässerungssystems mit komplettem Zubehör zur Diebesbeute gehört (Volksstimme berichtete).



Altmarkkreis behebt den Schaden

„Das war schon richtig organisiert. Dazu braucht man ein umfangreiches Equipment und entsprechende Tansportmöglichkeiten. Und man braucht etliche Leute, denn so was darf ja nicht ewig dauern“, so der Polizeisprecher. Das war im Fall des Einbruchs über das vergangene Wochenende nicht erforderlich, so dass man davon ausgehen könnte, dass es keinen Zusammenhang gibt. Aber das seien nur Mutmaßungen, betonte der Sprecher.



Neue Erkenntnisse zum dreisten Zaunklau gebe es derzeit noch nicht, informierte Kreissprecherin Birgit Eurich auf Volksstimme-Anfrage. Träger der Schule ist der Altmarkkreis Salzwedel. Und der werde den Schaden wieder beheben müssen. Neben der Anzeige bei der Polizei sei natürlich auch die Versicherung informiert worden, denn der Schaden liege bei etwa 15.000 Euro.