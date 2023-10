Weil die Platten auf den Bürgersteigen in Gardelegens Einkaufsstraße nicht ganz plan liegen, ist eine Seniorin schwer gestürzt. Generell sieht die Stadt dennoch keinen Handlungsbedarf.

In Gardelegens Einkaufsstraße

Gardelegen. - Sie will Besorgungen machen und landet im Krankenhaus. Direkt vor einem Optikergeschäft an der Ernst-Thälmann-Straße stolpert die Seniorin (Name der Redaktion bekannt) über eine der Gehwegplatten vor dem Geschäft, stürzt und bricht sich den Arm. Klinikaufenthalt und Behandlungen folgen. Stress und Schmerzen inklusive.