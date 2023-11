Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gardelegen. - Photovoltaik-Freiflächenanlagen schießen in Deutschland wie Pilze aus dem Boden. Das Interesse daran, über viele Jahre hinweg ohne weitere Arbeit Geld zu verdienen, ist groß. Auch in Gardelegen. 65 Anträge gingen in den vergangenen Monaten im Bauamt ein. Wer sich mit dem Gedanken trägt, eigenes Land auf diese Weise bebauen zu lassen, muss sich aber möglicherweise beeilen. Denn von den 320 Hektar – das entspricht 0,5 Prozent der Gesamtfläche in der Einheitsgemeinde – sind schon mehr als die Hälfte weg.