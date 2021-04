Gardelegen: Kein Diskussionsbedarf in Sachen Geld

Gardelegen

Der Beschluss des aktuellen Haushaltsplanes für 2021/22 ist wichtig, damit die Stadt nicht mehr nur laufende Kosten bezahlen, sondern damit sie auch investieren kann. Und bisher scheint das Zahlenwerk mit einer „Dimension, die einer drittgrößten Stadt Deutschlands gerecht wird“, so der Vorsitzende des Finanzausschusses, Reinhard Hapke, auf dem besten Weg zu sein, nach erster Lesung vom Stadtrat am 19. April in vorliegender Form beschlossen zu werden. Denn Nachfragen, Hinweise oder Ideen, wo vielleicht noch nach Einsparungsmöglichkeiten in dem knapp 1700 Seiten umfassenden Arbeitsinstrument gesucht werden könnte, gab es im Finanzausschuss nicht.

Dabei hatte Kämmerer Maik Machalz deutlich gemacht, dass der Haushalt „große negative Beträge“ aufweise. Ein Ausgleich sei nur möglich gewesen, da die abgeschlossene und geprüfte Jahresrechnung für 2015 eine Ergebnisrücklage von 2,4 Millionen Euro erbracht habe. Und diese konnte und musste komplett für den Ausgleich genutzt werden. Allerdings, darauf hatte der Kämmerer auch bereits im Vorbericht zum vorliegenden Haushaltsplan deutlich hingewiesen, „ist festzustellen, dass die liquiden Mittel beziehungsweise das Eigenkapital nicht unendlich zur Verfügung stehen“. Für die hohen Fehlbeträge im Ergebnishaushalt, der alle laufenden Aufwendungen und Erträge umfasst, nannte Machalz einige Gründe, so zum Beispiel die Kosten für die Kinderbetreuung. Der Betrag, den die Stadt nach Abzug der Pauschalen vom Land und vom Kreis sowie der Elternbeiträge aufbringen müsse, werde jährlich höher. Er sei von 2,8 Millionen Euro für 2019 auf 3,9 Millionen Euro für 2021 gestiegen.

1,25 Millionen Investpauschale reichen nicht

Auch die Kosten für die Bewirtschaftung von Gebäuden sowie für die Unterhaltung von Straßen, Beleuchtung und ähnlichem steigen. Machalz verwies zudem auf die ständig anwachsenden Abschreibungen, die Probleme bereiten würden. Dazu kämen erhöhte Aufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie - für Reinigung, Material und für den IT-Bereich. Und der Fehlbetrag könnte noch größer werden. „Was an Steuerausfällen nachkommt, ist noch nicht bekannt“, so Machalz.

Auch der Investitionshaushalt weist laut Kämmerer große Defizite aus. Denn das Geld, das vom Land durch das aktuelle Finanzausgleichsgesetz komme, genüge nicht, um alle geplanten Investitionen im notwendigen Umfang leisten zu können. „1,25 Millionen Euro Investitionspauschale reichen nicht“, so Machalz. Er hoffe auf das neue Finanzausgleichsgesetz mit mehr Geld für die Kommunen.

Kinderbetreuungskosten explodieren

Diese Hoffnung teilt auch Bürgermeisterin Mandy Schumacher mit Blick auf die steigenden Kita-Kosten, die sie noch einmal ansprach. Da dieses Problem fast alle Kommunen betreffe, habe sich der Städte- und Gemeindebund des Themas angenommen, der darin einen „Systemfehler“ sehe. Denn auch wenn die Stadt die Elternbeiträge anheben würde, was seit zehn Jahren nicht zur Debatte gestanden habe, würde das nichts am Grundproblem ändern. Nämlich, dass die Kommunen immer mehr zahlen müssten, da sich Zuschüsse von Land und Kreis nicht an laufende Aufwendungen anpassen würden.

Der Finanzausschuss sprach sich, wie auch schon der Sozialausschuss, einstimmig für den Haushaltsplan aus – mit einer Änderung. Mehrheitlich hatten die Mitglieder im Vorfeld nämlich für den einzigen Antrag zum Haushalt gestimmt. Er war von Frank Roßband gekommen. Und der hatte mit Blick auf eine mögliche Förderung aus dem Bundessonderprogramm in Stadt und Land für Radwege beantragt, 50?000 Euro für die Erstellung eines Radwegekonzept in den Haushalt aufzunehmen.