An beiden Straßenseiten wurden die früheren Rufbushaltestellen so verlängert und umgebaut, dass ab sofort dort wochentags stündlich die Busse der Linie 100 von Salzwedel nach Magdeburg halten. Bürgermeisterin Mandy Schumacher (von rechts), die Letzlinger Ortsbürgermeisterin Regina Lessing, Bauamtsleiter Ottmar Wiesel und PVGS-Geschäftsführer Ronald Lehnecke waren bei der Übergabe der Haltestelle dabei. Foto: Elke Weisbach

Mit dem Bus direkt zum Gardelegener Hansecenter mit seinen mehr als zehn Geschäften - das ist ab sofortmit dem Bus der Linie 100 möglich.

Gardelegen l Schon länger gibt es am Gardelegener Hansecenter Haltestellen. Die aber waren bisher nur für die Rufbusse der Personenverkehrsgesellschaft Altmarkkreis Salzwedel mbH, kurz PVGS, vorgesehen. Nun können dort auch die großen Busse halten und Fahrgäste aufnehmen. Jetzt wurden die zwei neu gestalteten Bushaltestellen zwischen Hansecenter und dem Dänischen Bettenlager freigegeben. Bis zuletzt war noch gearbeitet worden. Die Hansestadt Gardelegen investierte in den Umbau rund 3000 Euro. Die neue Haltestelle profitiert dabei vom geänderten Fahrplan mit dem Plusbus in der Altmark, denn ab sofort verkehrt die Buslinie 100 zwischen Salzwedel und Magdeburg doppelt so oft wie zuvor. Bis zu 18 Mal hält der Bus wochentags, sieben Mal am Wochenende. „Wir sind sehr froh, dass wir diese gute Lösung gefunden haben und sie dann am Ende auch sehr zügig umsetzen konnten“, sagte Bürgermeisterin Mandy Schumacher.

Von besonders großem Vorteil ist die neue Haltestelle für die Bürger aus dem Ortsteil Letzlingen. Im Mai 2018 war dort die Kaufhalle als einzige Einkaufsmöglichkeit für Lebensmittel geschlossen worden. Seitdem haben vor allem Ältere und diejenigen, die keinen Pkw besitzen, Probleme, sich mit Lebensmitteln zu versorgen, auch wenn in einigen Geschäften vor Ort das Notwendigste mittlerweile angeboten wird. Das war auch Thema beim ersten Speeddating mit den Stadträten in der Einheitsgemeinde, das am 11. Februar dieses Jahres im Letzlinger Kulturhaus mit guter Beteiligung stattgefunden hatte. Nun haben auch die Letzlinger wieder die Möglichkeit, allein zum Einkaufen zu fahren.

Haltestelle offiziell freigegeben

„Für uns ist das eine tolle Sache“, zeigte sich daher auch Ortsbürgermeisterin Regina Lessing erfreut, die bei der Übergabe mit dabei war. Sie hat, wie sie erzählte, bereits extra einen Letzlingen-Gardelegen-Fahrplan aus den Daten der PVGS zusammengestellt, den sie nun an die Letzlinger verteilen wird, für die dieses neue Angebot eine Option ist. „Wir werden über Buschfunk darüber informieren. Das klappt ja immer schnell bei uns im Ort“, so Lessing. Sie berichtete zudem, dass bisher schon etliche Letzlinger regelmäßig das Rufbus-Angebot bis zum Hansecenter nutzen würden. „Jetzt werden das sicherlich noch mehr Bürger in Anspruch nehmen, da nun die vorherige Anmeldung entfällt und man einfach stündlich in den Bus steigen kann“, so Lessing zufrieden.

Und die Ortsbürgermeisterin hat auch schon genau nachgerechnet. Entweder hat man zwischen Ankunft und Abfahrt am Hansecenter rund 45 Minuten oder rund 105 Minuten Zeit für den Einkauf. „Aber da es hier ja eine ordentliche Toilettenanlage gibt, kann man sich ja auch gut und gerne ein bisschen länger aufhalten“, so Lessing. Direkt nach der Schließung der Letzlinger Kaufhalle vor zwei Jahren hatte es den ersten Kontakt zwischen der PVGS und der Stadtverwaltung zu dem Thema gegeben. „Auch bei Gesprächen mit Bürgern, wie etwa beim Speeddating mit den Stadtratsmitgliedern in Letzlingen, war immer wieder als Wunsch genannt worden, eine Bushaltestelle am Hansecenter zu bekommen“, so Gardelegens Bürgermeisterin.

Eventuell noch kleine Überdachung

Doch nicht nur die Letzlinger profitieren von dieser Neuerung. „Das ist für alle – auch aus der Innenstadt – ein Gewinn“, betonte Schumacher. Denn nun kann man problemlos mit einem Linienbus etwa von der Sandstraße bis zum Hansecenter kommen und seine Einkäufe erledigen. Bisher konnten Kunden der Linie 100 nur am Bahnhof aussteigen und dann zu Fuß den Weg zum Hansecenter antreten. „Das war sehr beschwerlich. Das ist nun durch die neue Haltestelle alles viel einfacher“, fügte PVGS-Geschäftsführer Ronald Lehnecke an. Er lobte die Zusammenarbeit mit der Stadt. „Das lief perfekt“, betonte Lehnecke. Er regte an, eventuell noch eine kleine Überdachung zu schaffen, damit Buskunden bei schlechtem Wetter geschützt stehen. An der Bushaltestelle wurde ein Teilbereich des Beetes neu gepflastert, damit die Busse so halten können, dass vorne Fahrgäste ein- und hinten welche aussteigen können.