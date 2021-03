Der Stadtrat hat im Januar den Weg dafür freigemacht, dass in Notsituationen online getagt werden kann. Nun gab es einen Probelauf.

Gardelegen l Für virtuelle Ausschuss- und Stadtratssitzungen in Notfällen ist die Stadt Gardelegen bestens vorbereitet. Das zeigte der erste von zwei Probeläufen, zu dem die Stadtverwaltung eingeladen hatte und der am Dienstagnachmittag stattfand.



17 Stadträte, sachkundige Einwohner und Ortsbürgermeister hatten sich zu diesem ersten Testlauf zugeschaltet. Im Raum Rieseberg im Haus II der Stadtverwaltung wurden sie vom zuständigen Sachgebietsleiter Stephan Weber begrüßt, der den Teilnehmern die Funktionen des Konferenz-Programmes erläuterte und Fragen beantwortete.



Für die Online-Tagungen soll das Programm Teams genutzt werden. Dabei handelt es sich um eine von Microsoft entwickelte Plattform, die Chats, Besprechungen, Notizen und Anhänge kombiniert. Und nicht nur Stadträte, sachkundige Bürger und Ortsbürgermeister können an den Sitzungen per Videoschalte online teilnehmen, sondern auch Bürger haben die Möglichkeit dazu. „Das ist dann unter anderem online von zu Hause aus, aber auch im Haus II der Stadtverwaltung möglich“, erklärte der IT-Sachgebietsleiter.



86-Zoll-Bildschirm im Raum Rieseberg

Dafür wurden im Raum Rieseberg die technischen Voraussetzungen geschaffen. Dort befindet sich seit drei Wochen ein 86-Zoll-Bildschirm mit einer 2,18 Meter Bildschirmdiagonale. Außerdem ist im Raum eine Konferenzkamera mit Audiofunktion installiert worden. Die Hansestadt Gardelegen investierte in diese neue Technik 5600 Euro.



Damit ist für eventuelle Notsituationen alles vorbereitet. Im Januar hatte der Gardelegener Stadtrat mit einem Mehrheitsbeschluss zur Änderung der Geschäftsordnung den Weg für derartige Online-Sitzungen in außergewöhnlichen Notsituationen geebnet. Zuvor hatte der sachsen-anhaltinische Landtag im November 2020 die Sonderregelungen im Kommunalverfassungsgesetz geschaffen. Ein Notfall könnten beispielsweise die weiter steigenden Zahlen in Zeiten der Corona-Pandemie sein, die mit verschärften Verordnungen einhergehen können. Das könnte dann dazu führen, dass die Ratsmitglieder nicht mehr wie gewohnt mit persönlicher Präsenz tagen können. „Wir bleiben mit dieser Option immer in der Lage, bei nicht aufschiebbaren Beschlüssen in Notsituationen handeln zu können, wenn Sitzungen vor Ort nicht möglich sind“, verdeutlichte Bürgermeisterin Mandy Schumacher.



Ton- und Bildqualität gut

Stephan Weber war am Dienstagnachmittag am Ende mit dem ersten Testlauf - der zweite ist am 30. März geplant - absolut zufrieden: „Alle konnten sich problemlos einloggen, die Ton- und Bildqualität war gut. Wir sind gut vorbereitet.“ Positiv gestimmt waren auch die Ratsmitglieder, da der erste Probelauf auch aus ihrer Sicht einwandfrei gelaufen ist. Nur einige wenige Fragen mussten von Stephan Weber während der Online-Zusammenkunft beantwortet werden.



Vor allem hatte er praktische Tipps für die Online-Teilnehmer, worauf bei einer Sitzung möglichst geachtet werden sollte. Die Umsetzung unter seiner Anleitung klappte gut. So wies er darauf hin, dass die Headsets möglichst stumm geschaltet werden sollten, da jeder Atemzug und jedes Hintergrundgeräusch übertragen werden. Wer etwas zu einem Thema sagen wolle, habe die Möglichkeit, durch einen Klick virtuell die Hand zu heben und sich zu melden. Planmäßig finden die nächsten Ausschusssitzungen ab Dienstag, 6. April, wie bisher im Letzlinger Kulturhaus statt.