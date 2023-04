Gardelegen/Uchtspringe (vs) - Der Facharzt für Neurologie, Dr. Jens Neumann, hat am 1. April die chefärztliche Verantwortung in der Klinik für Neurologie und Schlafmedizin des Salus-Fachklinikums Uchtspringe sowie in der akutneurologischen Behandlungseinheit am Altmark-Klinikum Gardelegen übernommen. Das teilte Franka Petzke, Pressesprecherin der Salus Altmark Holding gGmbH, mit.

