Ein Unfall unter Alkoholeinfluss und mit erheblichem Sachschaden hat sich am 23. Juli in Gardelegen ereignet.

Gardelegen l Alkoholisiert war am Nachmittag des 23. Juli ein Golf-Fahrer in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) unterwegs und hat einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 39-Jährige um 16.45 Uhr den Kreisverkehr aus Richtung Bundesstraße 71 kommend und verließ diesen weiter auf die Ernst-von-Bergmann-Straße in Richtung Altmark-Klinikum. Hier geriet er auf die linke Fahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden VW Touran zusammen, den eine 52-Jährige lenkte. Sowohl sie wie auch der Unfallverursacher selbst wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Beifahrerin im Golf wurde ebenfalls vorsorglich im Krankenhaus untersucht.

11.000 Euro Schaden

Bei der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Golf-Fahrers wahrnehmen. Dies wurde mit einem Schnelltest am Unfallort bestätigt. Das Gerät zeigte für ihn 1,37 Promille an. Somit wurde der Führerschein sichergestellt und eine beweissichere Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet. Gegen den 39-Jährigen wurde zudem ein Strafverfahren eröffnet. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird laut Polizei auf 11.000 Euro geschätzt.