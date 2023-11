Gardelegen/gb. - Gleich fünf Redebeiträge hörten die Besucher der Gedenkstunde zum Volkstrauertag auf dem Gardelegener Friedhof. Einmal mehr ein Zeichen dafür, wie wichtig diese Symbolik aktuell ist. „Wir brauchen den Volkstrauertag aus Respekt vor den Opfern und auch die Orte dafür“, um nicht zu vergessen, betonte Stadtratsvorsitzender Kai-Michael Neubüser, und: „Wo immer wir einen Beitrag dazu leisten können, müssen wir es auch tun!“

„Gewalt muss so früh wie möglich gestoppt werden“, mahnte Oberst Heiko Diehl, Leiter des Gefechtsübungszentrums Altmark aus Sicht eines Soldaten, der im Kosovo Krieg Leid und Zerstörung selbst gegenüberstand und „erfahren musste, was es bedeutet, Kameraden zu verlieren.“ Er erinnerte an die Opfer des Ukrainekrieges, des Hamas-Überfalles auf Israel und an das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza, „denen das gleiche Recht auf Schutz eingeräumt werden muss,“ wie Diehl betonte: das sei „kein Widerspruch.“

Hans-Joachim Becker, als Kreisvorsitzender Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, erinnerte an das Millionste Opfer, das die Organisation jüngst gefunden und bestattet hatte: Ein junger Sanitätsgefreiter aus Sachsen-Anhalt, der 1944 gefallen war. Er bezeichnete es als „unerträglich“, dass in der Ukraine über Kriegsgräbern wieder Menschen getötet würden.

Der Opfer auf See, ob Marinesoldat oder Zivilist, gedachte Detlef Stimbra, Mitglied der Gardelegener Marinekameradschaft. Pfarrer Tobias Krüger schloss alle Opfer von Krieg und Gewalt in sein Gebet ein. Für den würdigen Rahmen sorgten unter anderem Gardelegener Gymnasiasten.