Clevere Idee? Besondere Anhänger sind derzeit in Estedt und Kloster Neuendorf an den Bundesstraßen geparkt. Das Gardelegener Ordnungsamt ist damit aber nicht ganz einverstanden.

Die Polizei sicherte am Montagabend eine Unfallstelle in Estedt ab. Die Deichsel eines Werbeanhängers ragte auf die Bundesstraße.

Estedt/Kloster Neuendorf. - Eine interessante Möglichkeit, für sein Unternehmen zu werben, hat der Gardelegener Torsten Seidel gefunden. Statt für viel Geld im Internet zu inserieren, wie er es nach eigenem Bericht in der Vergangenheit tat, hat er Kfz-Anhänger anfertigen lassen, auf denen große Werbeschilder installiert sind. Die sind seit einigen Wochen am Rande der Bundesstraßen in Parknischen zu finden – zum Beispiel in Estedt und Kloster Neuendorf. Und sie fallen auf.