Schnell reagiert hat die Stadt Gardelegen, als ihr Bürgerempfang wegen der Unwetter in Sachsen-Anhalt ins Wasser zu fallen drohte. Gefeiert wurde am Ende trotzdem.

Gardelegen - So schön hatte die Stadt Gardelegen den Bürgerempfang am Freitag auf dem Gelände am Lindenhofgarten geplant. Doch der Regen machte alles zunichte. Das Gelände am Lindenhofgarten stand unter Wasser.

Im Rathaus wurde aber schnell reagiert, das Fest in die Gaststätte verlegt. Und dort war die Misere dann sogar noch für einen Lacher gut. „Es ist der zweite Empfang dieser Art: draußen und im Sommer“, eröffnete Bürgermeisterin Mandy Schumacher mit einem Augenzwinkern ihre Rede, die sie, wie sie zugab, schon einige Tage zuvor geschriebenen hatte.

Egon Daugs erhielt die Ehrennadel der Hansestadt. Foto: Stefanie Herrmann

Das Stadtoberhaupt lobte die Zusammenarbeit mit dem Stadtrat. Auch wenn man nicht immer einer Meinung sei, würde Streit nie persönlich werden, es ginge immer um Fakten und Meinungen. Solch ein Austausch sei wichtig in einer Demokratie. Und so sei auch der Bürgerempfang eine gute Gelegenheit, um ins Gespräch zu kommen. Die zwar etwas kleine Räumlichkeit war denn auch sehr gut gefüllt und ein schöner Rahmen für die Verleihung der Ehrennadel der Hansestadt Gardelegen an verdiente Bürger. Jens Bombach, als langjähriger Sektionsleiter Fußball des SSV 80 Gardelegen, Friedrich-Wilhelm Gille (Wassermühlen- und Heimatverein Wiepke), Ingo Kaufhold (Kreisfeuerwehrverband Gardelegen) und Egon Daugs, der das Schachspiel in Gardelegen etablierte, wurden auf diese Weise geehrt.