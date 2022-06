Wohnungsbaugesellschaft mit positiver Entwicklung Warum Gardelegen als Wohnort attraktiv ist

Im Altmarkkreis Salzwedel wohnt es sich offenbar am günstigsten in Sachsen-Anhalt. Das geht aus einer Statistik des Verbandes der Wohnungswirtschaft hervor. Doch es gibt eine Stadt in der westlichen Altmark, die noch günstiger ist.