Die BürgerparkMacher engagieren sich seit Mai 2021 ehrenamtlich für die Weiterentwicklung und Belebung des Bürgerparks in Gardelegen – ab sofort in neuer Struktur: als eingetragener Verein.

Gardelegen (vs) - Der Bürgerpark in Gardelegen ist eine große Freizeitoase, die nicht nur zum Picknicken an schönen Wochenenden einlädt, sondern mit einer Skateanlage, Basketballplatz, Großschachfeld, Fitnessgeräte-Anlage, Rutschen und Schaukeln sowie vielen weiteren aktiven Möglichkeiten ein Kleinod für Jung und Alt darstellt.

Auch Gartenfreunde schlendern durch die liebevoll angelegten Beete mit Blumen, Sträuchern und Kräutern, die übrigens gern von jedermann verzehrt werden können, wie Hundebesitzer, die den Park für die morgendliche Gassirunden nutzen.

Die BürgerparkMacher engagieren sich bereits seit mehr als zwei Jahren als lose Vereinigung für den Bürgerpark und seine Weiterentwicklung. Dabei unterstützen sie die Hansestadt Gardelegen auf der Suche nach Beetpaten, führen jährlich einen Frühjahrsputz durch und veranstalten am ersten September-Wochenende die Veranstaltung „Gardelegen spielt“, bei der sich alle Vereine der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen kostenfrei präsentieren können und so die vielfältigen Möglichkeiten der aktiven Freizeitgestaltung an einem Ort vorstellen. So auch dieses Jahr am 3. September von 11 bis 17 Uhr.

Erholen, genießen und auch aktiv sein

Der Wunsch, zur dritten Auflage der Veranstaltung „Gardelegen spielt“ in diesem Jahr, eine feste Struktur in Form eines Vereins zu haben, war groß. Romy Gille, die im Rahmen der Gründungsversammlung als Vorstand und Vereinsvorsitzende gewählt wurde, sagte: „Es war an der Zeit, einen Verein zu gründen, da wir nun als solcher mit vereinten Kräften noch mehr für den Bürgerpark und seine Besucher erreichen können.“

Der Vorstand besteht außerdem aus der stellvertretenden Vorsitzenden Jessica Richter und Romy Topf, die für die Finanzen zuständig ist.

Die BürgerparkMacher freuen sich auf Menschen mit Ideen und Lust darauf, sich ehrenamtlich zu engagieren. Sie und alle Interessierten treffen sich regulär jeden ersten Dienstag im Monat ab 18.30 Uhr. Eine Voranmeldung ist für eine bessere Planung zum Vorteil. Wer Interesse hat, kann sich gern per E-Mail an buergerparkmacher@gmx.de wenden. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite unter www.buergerpark-macher.de.

Gardelegen spielt am 3. September

Viele sportliche Aktivitäten – das gibt es am Sonntag, 3. September, wieder im Gardelegener Bürgerpark. An diesem Tag laden die BürgerparkMacher zur dritten Auflage von „Gardelegen spielt“ ein. Die Resonanz in den vergangenen zwei Jahren war Ansporn, diese Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder auf die Beine zu stellen.

Rund 15 Vereine, Institutionen und Einzelpersonen stellen nicht nur ihr Hobby vor, sondern laden Jung und Alt zu Spiel und Spaß und vor allem zum Mitmachen ein. Schach, Fußball, Basketball, Tennis, Skateboard-, BMX- und Scooterfahren, Volleyball, Bogenschießen, Big Lego, Hundetraining, Frisbee Golf und Spike Ball und Training im Fitnessparcours sind einige Angebote, die von 11 bis 17 Uhr auf dem Programm stehen und ausprobiert werden können. Die Besucher können auch kreativ werden. Für die Veranstaltung wird in diesem Jahr die gesamte Fläche des Bürgerparks genutzt. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Unter anderem sind Abiturienten des Gardelegener Gymnasiums mit Kaffee und Kuchen vor Ort, ebenso die Volkssolidarität.