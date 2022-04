Gardelegener Hundesportverein begrüßt neue Regeln für Hundehalter

Beim Auslauf in der Natur können Hunde entspannen, wie hier Cello vom Pertzbach. Wer sich einen Hund anschafft, muss mit ihm so oft wie möglich raus, findet Mario Barnieck vom Vorstand des Hundesportvereins Gardelegen.

Gardelegen - In einer Information des Ministeriums für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten, heißt es, dass eine Vielzahl von Tierschutzanzeigen bei Veterinärämtern die tiergerechte Haltung von Hunden betrifft. Deshalb gibt es künftig strengere tierschutzrechtliche Anforderungen an die Hundehaltung, die mit der Veröffentlichung einer Änderungsverordnung am 1. Januar 2022 in Kraft treten werden. Danach müssen Hunde ausreichend Auslauf im Freien außerhalb eines Zwingers bekommen. „Also, eine große Umstellung ist das nicht“, stellt Mario Barnieck vom Vorstand des Hundesportvereins Gardelegen Waldschnibbe nach einem Blick auf die neuen Regelungen für sich persönlich fest.